Кабинет министров одобрил распространение антитабачного закона еще и на электронные сигареты.

Кабинет министров одобрил распространение антитабачного закона еще и на электронные сигареты.То есть в общественных местах, где запрещено курение, нельзя будет использовать вейпы и другие устройства. За нарушение штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Это касается и кальянов.Закон об ограничении их использования парламент может принять уже в этом году, и тогда он вступит в силу с января 2020 года, передает телеканал "Россия 24".