В результате столкновения двух транспортных средств пострадали 7 человек и 1 человек погиб.

23 июля около 15.30 на 118 км автодороги «Владимир - Муром» (поворот на д. Пестенькино) в Муромском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Фольксваген Крафтер».В настоящее время причина и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ-2107» - житель Муромского района 1970 г.р. По состоянию на 17.30 известно о 7 пострадавших в автомобиле «Фольксваген Крафтер». Водителю указанного автомобиля помощь оказана на месте происшествия, пассажиры - жительницы соседнего региона в возрасте от 41 до 61 года - с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.На данном участке автодороги имеется незначительное затруднение движения транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции выполняют распорядительно-регулировочные действия.Информация уточняется.