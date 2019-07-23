Верховный суд разъяснил, как должна выплачиваться компенсация за продажу некачественной дачи. За обман владельцам непригодной постройки придется платить много и не раз.

В суд обратилась жительница Липецкой области, которая в 2015 году приобрела за 3 миллиона рублей дачу у местного предпринимателя. После покупки новая владелица недвижимости убедилась, что в доме жить нельзя. Женщина решила отказаться от покупки и потребовала деньги назад, но сделать это удалось лишь через суд, и процесс оказался долгим и трудным.Местная организация защиты прав потребителей в интересах женщины обратилась в суд со вторым иском, в котором требовала выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В суде представитель ОЗПП заявил, что продавец отказался добровольно возвращать деньги за некачественную дачу и возмещать убытки.В 2015-м суд расторг договор купли продажи, взыскал с продавца 3 миллиона рублей, более 500 тысяч убытков, 300 тысяч неустойки, 30 тысяч за моральный вред и 100 тысяч – штраф. Но решение было исполнено лишь спустя два года, и покупательница потребовала выплатить неустойку за просрочку. Суд вынес решение о выплате 80 тысяч рублей неустойки плюс 25 тысяч госпошлины, а в компенсации морального вреда и штрафе отказал.С эти решением согласился и областной суд, но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда нашла нарушения. ВС постановил, что факт нарушения прав потребителя "за иной период" (то есть те самые 2 года) – достаточное условие для удовлетворения иска о компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение требований потребителя. Ссылка местных судов на то, что компенсация морального вреда в этом деле уже один раз присуждалась – несостоятельна, поскольку компенсацию взыскивали за другое нарушение.В Верховном суде назвали ошибкой выводы местных судов о том, что штраф – однократная санкция, и в дальнейшем ответчик освобождается от его уплаты. ВС РФ отменил все решения местных судов и велел пересмотреть спор заново, пишет "Российская газета".