Пятый VK Fest, который прошёл 20 и 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, стал самым масштабным за историю фестиваля. Его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями праздника посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).VK Fest — самый популярный городской open-air в России. Накануне фестиваля были проданы почти все билеты на поезда из Москвы в Петербург. В этом году на территории, равной по площади 50 футбольным полям, расположилось 17 тематических зон и более 350 интерактивных площадок.На четырёх музыкальных сценах фестиваля выступили больше 60 артистов, среди которых: Little Big, ХЛЕБ, Ёлка, Feduk, Ольга Бузова, ATL и Кислотный Дом, Тима Белорусских, Егор Крид, Лёша Свик, Big Baby Tape, Obladaet, Markul, Эльдар Джарахов, #2Маши, Tesla Boy, Ocean Jet, Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, СБПЧ, ЛАУД, HammAli & Navai, A'Studio, Луна, ВРАГ, Дельфин, ЯАVЬ и другие.Каким был бы мир без блогеров, обсуждали популярные стримеры, авторы влогов, обзоров, скетчей и шоу: Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Дима Гордей, Приятный Ильдар, Наташа Краснова, вJobыватели, Катя Адушкина, ND Production, Maryana Ro, LizzzTV, YanGo и другие.На площадке Команды ВКонтакте ведущие разработчики рассказали о том, как они стали частью команды и как работает крупнейшая социальная сеть России и стран СНГ.Половина всех посетителей установили официальное приложение VK Fest на базе VK Mini Apps, позволяющее следить за расписанием мероприятия и списком участников, добавлять наиболее интересные площадки и события в избранное, привязывать электронный билет, пользоваться картой фестиваля с геолокацией и исследовать 19 маршрутов, подготовленных командой VK Fest. Артистами, которых чаще всего добавляли в избранное, стали Элджей, Feduk и Little Big.Над созданием VK Fest работали более семи тысяч человек: сотрудники Команды ВКонтакте и Radio Record, медицинские работники, технические специалисты, строители, волонтёры, полиция и служба безопасности, представители участников фестиваля — популярных сообществ ВКонтакте, знаковых брендов, компаний-спонсоров.