После победы на досрочных выборах в Верховную раду партии Слуга народа у президента Украины Владимира Зеленского оказались развязаны руки для реализации любых его планов. Эксперты считают, что бывший шоумен не так прост, как хочет казаться.

После победы на досрочных выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" у президента Украины Владимира Зеленского оказались развязаны руки для реализации любых его планов. Эксперты считают, что бывший шоумен не так прост, как хочет казаться.Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал о тайном руководстве к действию, которому следовали украинские президенты. Владимир Зеленский, по его словам, исключением не стал."Когда Януковичбыл президентом, он пытался стать единственным олигархом страны. Давил остальных олигархов. Когда Порошенко стал олигархом – уже он пытался давить остальных. И тоже хотел стать единственным. Сейчас он понимает, что господин Коломойский попытается, под прикрытием Зеленского, сожрать всех остальных, включая и его, Порошенко", – цитирует Игоря Шишкина."Власть и деньги на Украине связаны тесно", – подчеркнул эксперт.Именно поэтому, по словам специалиста, бывший президент Украины был так сильно заинтересован, чтобы его партия "Европейская солидарность" попала в новый состав парламента. Примечательно, что сыграет это на руку и самому , дав ему оправдание для того, чтобы не претворять в жизнь все свои обещания."Зеленский на словах должен демонстрировать миролюбие и стремление к налаживанию отношений. А на деле продолжать все то же самое. Тот же курс – да, "не дают проводить хорошие реформы", но видите хоть у нас в Раде и большинство, все равно ведь давят со всех сторон!", – объяснил Игорь Шишкин.По его словам, будет продолжать тот курс, который был задан стране еще в 2014 году. "Этот курс – превращение Украины в Анти-Россию – он и будет продолжаться", – подчеркнул эксперт.