Бывший депутат Дмитрий Гудков отказался общаться с журналистами, которые встретили его в здании аэропорта. Это случилось сразу после его возвращения на родину из Болгарии прошлой ночью. Поведение политика в журналистском сообществе назвали недостойным. Как утверждает агентство ФАН, политик вел себя довольно агрессивно: использовал грубую лексику, распускал руки и обещал найти журналистов.

Бывший депутат Дмитрий Гудков отказался общаться с журналистами, которые встретили его в здании аэропорта. Это случилось сразу после его возвращения на родину из Болгарии прошлой ночью. Поведение политика в журналистском сообществе назвали недостойным. Как утверждает агентство ФАН, политик вел себя довольно агрессивно: использовал грубую лексику, распускал руки и обещал "найти" журналистов.Как отмечает редакция ,накануне поздним вечером бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вернулся изВарны в Москву вместе со своим отцом Геннадием Гудковым. Сообщается, чтосамолет совершил посадку в "Домодедово" в 23.17.К дискуссии с журналистами профессиональные оппозиционерыДмитрий и Геннадий Гудковы оказались не готовы, недоумевает ФАН. Изданиеотмечает, что журналисты задавали Гудкову-младшему очевидные вопросы: почему вразгар выборов "борцы с режимом" решили покинуть Россию, что ониделали в Варне, встречались ли они там c представителями Запада."Дмитрий распускал руки, отталкивал съемочную группу", – говорится в репортаже агентства. Как отметил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев, вместоответа на вопросы оппозиционеры использовали грубую лексику, пытались вырватькамеры.Журналисты не исключили, что за рубежом оппозиционеры могли встречатьсяс беглым олигархом Михаилом Ходорковским.Ранее Гудков-младший признавался, что встречался сотсидевшим бизнесменом во время своего вояжа в Лондон. "Я встретился сМихаилом Ходорковским и рядом других видных российских политэмигрантов. СМихаилом Борисовичем, кстати, отлично посидели, поговорили обо всейполитической повестке", – писал оппозиционер в своем Telegram-канале"Гудков" весной прошлого года.Если оппозиционный политик позволяет так вести себя спрессой, то что будет, если он победит на выборах и придет к власти, задаютсявопросом в ФАН. "Будет атаковать журналистов с использованиемадминистративного ресурса? Публичный политик должен быть готов к публичнойкритике. Атаковать журналистов за неудобные вопросы – это образец недостойногоповедения", – отметил Зубарев.Журналисты ФАН напомнили оппозиционерам об ответственностиза воспрепятствование журналистской деятельности.