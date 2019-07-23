Бывший депутат Дмитрий Гудков отказался общаться с журналистами, которые встретили его в здании аэропорта. Это случилось сразу после его возвращения на родину из Болгарии прошлой ночью. Поведение политика в журналистском сообществе назвали недостойным. Как утверждает агентство ФАН, политик вел себя довольно агрессивно: использовал грубую лексику, распускал руки и обещал найти журналистов.
Бывший депутат Дмитрий Гудков отказался общаться с журналистами, которые встретили его в здании аэропорта. Это случилось сразу после его возвращения на родину из Болгарии прошлой ночью. Поведение политика в журналистском сообществе назвали недостойным. Как утверждает агентство ФАН, политик вел себя довольно агрессивно: использовал грубую лексику, распускал руки и обещал "найти" журналистов.
Как отмечает редакция ,
накануне поздним вечером бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вернулся из
Варны в Москву вместе со своим отцом Геннадием Гудковым. Сообщается, что
самолет совершил посадку в "Домодедово" в 23.17.
К дискуссии с журналистами профессиональные оппозиционеры
Дмитрий и Геннадий Гудковы оказались не готовы, недоумевает ФАН. Издание
отмечает, что журналисты задавали Гудкову-младшему очевидные вопросы: почему в
разгар выборов "борцы с режимом" решили покинуть Россию, что они
делали в Варне, встречались ли они там c представителями Запада.
"Дмитрий распускал руки, отталкивал съемочную группу", – говорится в репортаже агентства. Как отметил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев, вместо
ответа на вопросы оппозиционеры использовали грубую лексику, пытались вырвать
камеры.
Журналисты не исключили, что за рубежом оппозиционеры могли встречаться
с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.
Ранее Гудков-младший признавался, что встречался с
отсидевшим бизнесменом во время своего вояжа в Лондон. "Я встретился с
Михаилом Ходорковским и рядом других видных российских политэмигрантов. С
Михаилом Борисовичем, кстати, отлично посидели, поговорили обо всей
политической повестке", – писал оппозиционер в своем Telegram-канале
"Гудков" весной прошлого года.
Если оппозиционный политик позволяет так вести себя с
прессой, то что будет, если он победит на выборах и придет к власти, задаются
вопросом в ФАН. "Будет атаковать журналистов с использованием
административного ресурса? Публичный политик должен быть готов к публичной
критике. Атаковать журналистов за неудобные вопросы – это образец недостойного
поведения", – отметил Зубарев.
Журналисты ФАН напомнили оппозиционерам об ответственности
за воспрепятствование журналистской деятельности.