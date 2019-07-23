Телеведущая пришла к выводу, что ее соотечественники глубже
и сложнее иностранцев. Анфиса Чехова приметила у русских людей несколько
особенностей.
Телеведущая пришла к выводу, что ее соотечественники "глубже
и сложнее" иностранцев. Анфиса Чехова приметила у русских людей несколько
особенностей.
Знаменитость поделилась своим наблюдением в Instagram. По
словам Анфисы Чеховой, отечественный пользователей соцсетей больше любит
читать, чем рассматривать картинки.
Телеведущая поняла, что русских людей просто красивыми фото с
подписью "my wonderful day" не заинтересуешь. Им важен текст и вложенная в него
мудрая мысль.
"Русский подписчик любит читать! И писать! Тому
подтверждение коменты под постом Леди Гаги. Любим мы перетереть языками. Я и за
собой замечаю такую особенность (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – отметила Анфиса Чехова.
Также, по словам теледивы, соотечественники обожают учить
жизни, давать советы. Эта привычка передается из поколения в поколение.
"Нас хлебом с солью не корми, водкой не пои, дай научить
кого-нибудь жизни🤣 Да
что уж
там, у
нас на
Руси даже
печка с
пирожками учила,
да каждая
встречная Яблоня
мотивировала и
коучерила🤦🏻♀️. Так
вот, наш
русский народ,
вскормленный еще
в школе
трехтомником "Война
и Мир",
любит много
и долго
читать и
писать. Хорошо
ли это?
Не знаю. Наверное,
мы как-то глубже
и сложнее,
чем большинство
иностранцев. Но
делает ли
это нас
счастливее?🤷🏻♀️", – рассудила .
Подписчики
в большинстве своем с мнением знаменитости согласились. Меж тем отметили, что теледива попала впросак, ведь "Война и мир" включает четыре тома.
"Не читала. Некоторые главы, но не все целиком. И нисколько не стесняюсь этого😉" – невозмутимо ответила .