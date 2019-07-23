Телеведущая пришла к выводу, что ее соотечественники глубже и сложнее иностранцев. Анфиса Чехова приметила у русских людей несколько особенностей.

Телеведущая пришла к выводу, что ее соотечественники "глубжеи сложнее" иностранцев. Анфиса Чехова приметила у русских людей несколькоособенностей.Знаменитость поделилась своим наблюдением в Instagram. Пословам Анфисы Чеховой, отечественный пользователей соцсетей больше любитчитать, чем рассматривать картинки.Телеведущая поняла, что русских людей просто красивыми фото сподписью "my wonderful day" не заинтересуешь. Им важен текст и вложенная в негомудрая мысль."Русский подписчик любит читать! И писать! Томуподтверждение коменты под постом Леди Гаги. Любим мы перетереть языками. Я и засобой замечаю такую особенность (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – отметила Анфиса Чехова.Также, по словам теледивы, соотечественники обожают учитьжизни, давать советы. Эта привычка передается из поколения в поколение."Нас хлебом с солью не корми, водкой не пои, дай научитького-нибудь жизни🤣 Дачто ужтам, унас наРуси дажепечка спирожками учила,да каждаявстречная Яблонямотивировала икоучерила🤦🏻‍♀️. Таквот, нашрусский народ,вскормленный ещев школетрехтомником "Войнаи Мир",любит многои долгочитать иписать. Хорошоли это?Не знаю. Наверное,мы как-то глубжеи сложнее,чем большинствоиностранцев. Ноделает лиэто нассчастливее?🤷🏻‍♀️", – рассудила .Подписчикив большинстве своем с мнением знаменитости согласились. Меж тем отметили, что теледива попала впросак, ведь "Война и мир" включает четыре тома."Не читала. Некоторые главы, но не все целиком. И нисколько не стесняюсь этого😉" – невозмутимо ответила .