Накануне в Сингапуре состоялся футбольный матч Международного кубка чемпионов между туринским Ювентусом и лондонским Тоттенхэмом. Во время него случился инцидент, который повлек за собой неприятные последствия.

Накануне в Сингапуре состоялся футбольный матч Международного кубка чемпионов между туринским "Ювентусом" и лондонским "Тоттенхэмом". Во время него случился инцидент, который повлек за собой неприятные последствия.Криштиану Роналду заменили на 63 минуте матча игроком по имени Матеус Перейра, и он оказался на скамейке запасных. В это время к нему неожиданно пробрался болельщик из Казахстана. Мальчик бы не решился на это без помощи главного тренера туринцев Маурицио Сарри.Главная звезда итальянской команды повела себя достойно по отношению к мальчику. Он не стал ругаться и выгонять поклонника. Вместо этого он улыбнулся, пожал юнцу руку и посадил его рядом с собой на скамейку запасных, чтобы он мог лучше наблюдать за игрой.Но все могло закончится плачевно. После матча подростка и его отца забрали в полицию. Мальчику грозились выписать штраф, однако в дело вмешался казахстанский консул. С его помощью села отделалась лишь легким наказание в виде предупреждения, передает