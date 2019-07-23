В полуфинале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские саблистки Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина обыграли представительниц Италии со счетом 45:37.

В полуфинале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские саблистки Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина обыграли представительниц Италии со счетом 45:37.Россиянкам в финале соревнования будут противостоять спортсменки из Франции, которые переиграли в 1/2 финала Южную Корею (45:43).Напомним, во вторник российские рапиристки завоевали золото чемпионата мира, обыграв команду Италии (43:42). Таким образом, сборная России с шестью наградами поднялась на первое место в общекомандном зачете. На счету российских спортсменов две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль. Чемпионат мира завершится во вторник, 23 июля.