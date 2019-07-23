Лайнер Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот, который выполнял рейс Осло-Москва, вернулся в аэропорт вылета. Причина – неисправность в системе кондиционирования.

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс "Осло-Москва", вернулся в аэропорт вылета. Причина – неисправность в системе кондиционирования, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.Пресс-служба компании "Аэрофлот" уточняет, что рейс SU2135 " Осло-Москва" сел штатно. Пассажиры обеспечены всем необходимым. В российскую столицу их доставит рейс SU2535.