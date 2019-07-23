Житель Калининградской области построил дом в стиле группы Queen, поклонником которой он является.

Дом с оригинальным дизайном находится в поселке Новодорожный. На фасаде нарисован силуэт лидера группы Фредди Меркьюри, а козырек у входа украшен латинской буквой Q.Фото: ї vk.com/amberboltОдна из стен дома превратилась в британский флаг, над окнами изображены корона, а во дворе большими буквами выложено имя Freddie.Фотографии дома появились в соцсетях, и пользователи горячо одобрили идею владельца здания.