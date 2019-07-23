В Юрмале завершился матч первого круга турнира категории International между российской теннисисткой Валентиной Ивахненко и румынкой Сораной Кырстей. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

В Юрмале завершился матч первого круга турнира категории International между российской теннисисткой Валентиной Ивахненко и румынкой Сораной Кырстей. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.В следующем раунде соперницей россиянки станет еще одна представительница Румынии Ирина Бара. Их встреча состоится 24 июля.Призовой фонд турнира в Юрмале составляет 250 тысяч евро.