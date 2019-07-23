В Росстате назвали размер зарплаты большинства граждан России. По данным ведомства, так называемый модальный уровень заработка россиян составляет 23,5 тысячи рублей. Эксперты ведомства уточняют, что именно он, а не средняя зарплата, в реальности отражает уровень дохода населения.

В Росстате назвали размер зарплаты большинства граждан России. По данным ведомства, так называемый "модальный уровень" заработка россиян составляет 23,5 тысячи рублей.В апреле 2019-го такую зарплату получали 15-20 процентов всех работников в России, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат.Эксперты уточняют, что не средняя зарплата, представляющая собой сумму окладов, разделенную на их количество, а именно этот показатель отражает реальный уровень дохода людей.Ранее сообщалось, что в апреле, например, средняя зарплата в России составила около 48 тысяч рублей, что вдвое больше модального уровня.