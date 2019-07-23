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<a href="https://33live.ru/novosti/23-07-2019-rylov-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-mira-v-kvandzhu.html" target="_blank">Рылов стал серебряным призером чемпионата мира в Кванджу</a> - На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, завершились соревнования у пловцов на дистанции 100 метров на спине. Россиянин Евгений Рылов занял второе место, показав время 52,67 секунды.