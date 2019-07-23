Власти Хабаровского края в среду, 24 июля, объявят трехдневный траур в связи с гибелью детей в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса Холдоми.

Власти Хабаровского края в среду, 24 июля, объявят трехдневный траур в связи с гибелью детей в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми"."В крае с 24 июля будет объявлен траур", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 июля, в палаточном лагере "Холдоми" случился пожар. Погибли четыре ребенка, столько же пострадали. Также медицинская помощь потребовалась пятерым взрослым. Из 26 палаток, которые располагались на территории лагеря, полностью сгорели 20.