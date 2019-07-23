Россиянка Людмила Самсонова в первом круге теннисного турнира в Палермо встречалась с представительницей Австралии Джейми Форлис. Российской спортсменке понадобилось провести лишь два сета, чтобы добиться победы над соперницей со счетом 6:3, 6:4.

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге теннисного турнира в Палермо встречалась с представительницей Австралии Джейми Форлис. Российской спортсменке понадобилось провести лишь два сета, чтобы добиться победы над соперницей со счетом 6:3, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. В следующем раунде соревнований россиянка сразится со словенкой Тамарой Зиданшек, посеянной под четвертым номером.Призовой фонд турнира в Палермо превышает 225 тысяч долларов.