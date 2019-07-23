Общественность в Белоруссии и России продолжает с упоением следить за реакцией Александра Лукашенко на предложения об углубленной интеграции двух стран. Эксперты признают, что какой бы выход из ситуации не выбрал белорусский лидер, он окажется в проигрыше.

Общественность в Белоруссии и России продолжает с упоением следить за реакцией Александра Лукашенко на предложения об углубленной интеграции двух стран. Эксперты признают, что какой бы выход из ситуации не выбрал белорусский лидер, он окажется в проигрыше.Отставка Александра Лукашенко, которую многие эксперты "назначили" на середину лета 2019 года, так и не состоялась. Это, однако, не значит, что президент Белоруссии сумел избежать многочисленных проблем и опасных угроз для своей политической карьеры. Наоборот, эксперты уверены, что теперь избежать провала у белорусского лидера нет никакой возможности.Для многих это стало очевидным после трудного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства. Стороны договорились отложить принятие конкретных решений на несколько месяцев. Может сложиться впечатление, что такая ситуация выгода Минску, однако эксперты считают, что дела обстоят ровно наоборот."Лукашенко ехал за конкретными решениями, но решения не приняты", – цитирует издание "Беларуская праўда" старшего аналитика Альпари Вадима Иобуса. Президент Белоруссии смог избежать интеграци, которая, кажется, не входит в его планы, однако вместе с этим он лишился российской экономической помощи." очень хотелось бы и кредиты, и компенсацию за налоговый маневр, компенсацию за "грязную нефть". Но Россия больше не собирается оказывать помощь в обмен на поцелуи", – уверен эксперт."Не уверен, что более глубокая интеграция является самоцелью Москвы; возможно, добившись сокращения помощи, Кремль достиг своей цели", – заметил Вадим Иобус. По его словам, какие бы цели не ставила перед собой российская сторона, любой из этих двух вариантов будет расцениваться ей как победа."По большому счету Москву устраивает и один вариант, и другой вариант. А не устраивает ни один вариант", – подчеркнул аналитик. Таким образом, президент Белоруссии уже проиграл, поскольку он вынужден выбирать из двух вариантов, ни один из которых его не устраивает.