Совет Федерации одобрил инициативу вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета Единой России Андрея Турчака об упрощении подачи декларации о доходах для депутатов, работающих на селе. Изменения вносятся в законы Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и О противодействии коррупции.

Совет Федерации одобрил инициативу вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака об упрощении подачи декларации о доходах для депутатов, работающих на селе. Изменения вносятся в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции".Депутаты сельских поселений – самый близкий к простым людямуровень власти, подчеркнул единоросс. Свои обязанности они выполняютбезвозмездно, в свободное от работы время. Фактически они берут на себяобщественную нагрузку, сказал Турчак."Обычно это учителя, врачи, библиотекари и другиеспециалисты, которые получают зарплату на основном месте работы, а после неезанимаются еще и общественной нагрузкой. Несмотря на это, требования котчетности для них предусмотрены такие же строгие, как для депутатов Госдумы",– добавил секретарь генсовета "Единой России".Предложенные Турчаком поправки освобождают сельскихдепутатов от необходимости собирать дополнительные справки при декларированиидоходов. Упрощенный порядок применяется, если парламентарий за отчетный год несовершал покупок, стоимость которых превышает общий доход депутата и членов егосемьи за последние три года.Речь идет о приобретении недвижимости, земельных участков, транспорта,акций и ценных бумаг. Если крупных покупок не было, то сельскому парламентариюдостаточно сообщить об этом руководителю региона. Такому законодателю нужноподать декларацию единственный раз – в течение четырех месяцев после избрания.Поправки сохраняют прозрачность совершения сельскимизаконодателями крупных сделок, а также не распространяются на тех из них, ктоосуществляет обязанности на постоянной основе. Смягчения антикоррупционныхтребований от принятия законопроекта не последует, между тем сильно снизитсянагрузка на контрольные органы, которые могут высвободить силы для другихнаправлений, уверен Турчак.Также сенаторы одобрили законопроект об альтернативных мерахответственности местных депутатов за недостоверные или неполные сведения вдекларациях о доходах и расходах. "В случае серьезных нарушенийантикоррупционных требований возможность применения досрочного прекращенияполномочий местного депутата сохраняется", – пояснил вице-спикер Совфеда.Появление альтернативных мер даст возможность гражданам созначительным опытом и высокой квалификацией продолжать осуществлять депутатскиеполномочия. Главное, чтобы в нарушении отсутствовал умысел предоставитьневерные сведения, либо на то должны быть объективные обстоятельства.