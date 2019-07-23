Совет Федерации одобрил инициативу вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета Единой России Андрея Турчака об упрощении подачи декларации о доходах для депутатов, работающих на селе. Изменения вносятся в законы Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и О противодействии коррупции.
Совет Федерации одобрил инициативу вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака об упрощении подачи декларации о доходах для депутатов, работающих на селе. Изменения вносятся в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции".
Депутаты сельских поселений – самый близкий к простым людям
уровень власти, подчеркнул единоросс. Свои обязанности они выполняют
безвозмездно, в свободное от работы время. Фактически они берут на себя
общественную нагрузку, сказал Турчак.
"Обычно это учителя, врачи, библиотекари и другие
специалисты, которые получают зарплату на основном месте работы, а после нее
занимаются еще и общественной нагрузкой. Несмотря на это, требования к
отчетности для них предусмотрены такие же строгие, как для депутатов Госдумы",
– добавил секретарь генсовета "Единой России".
Предложенные Турчаком поправки освобождают сельских
депутатов от необходимости собирать дополнительные справки при декларировании
доходов. Упрощенный порядок применяется, если парламентарий за отчетный год не
совершал покупок, стоимость которых превышает общий доход депутата и членов его
семьи за последние три года.
Речь идет о приобретении недвижимости, земельных участков, транспорта,
акций и ценных бумаг. Если крупных покупок не было, то сельскому парламентарию
достаточно сообщить об этом руководителю региона. Такому законодателю нужно
подать декларацию единственный раз – в течение четырех месяцев после избрания.
Поправки сохраняют прозрачность совершения сельскими
законодателями крупных сделок, а также не распространяются на тех из них, кто
осуществляет обязанности на постоянной основе. Смягчения антикоррупционных
требований от принятия законопроекта не последует, между тем сильно снизится
нагрузка на контрольные органы, которые могут высвободить силы для других
направлений, уверен Турчак.
Также сенаторы одобрили законопроект об альтернативных мерах
ответственности местных депутатов за недостоверные или неполные сведения в
декларациях о доходах и расходах. "В случае серьезных нарушений
антикоррупционных требований возможность применения досрочного прекращения
полномочий местного депутата сохраняется", – пояснил вице-спикер Совфеда.
Появление альтернативных мер даст возможность гражданам со
значительным опытом и высокой квалификацией продолжать осуществлять депутатские
полномочия. Главное, чтобы в нарушении отсутствовал умысел предоставить
неверные сведения, либо на то должны быть объективные обстоятельства.