Артистка поделилась с поклонниками в Instagram своим новым творческим шагом. Эвелина Бледанс представила клип на песню Две половинки зеленого яблока.

Артистка поделилась споклонниками в Instagram своим новым творческим шагом. Эвелина Бледанс представила клип на песню "Двеполовинки зеленого яблока"."Венеция – город любви,уникальный, загадочный, неповторимый!.. Поэтому я решила снимать свой клип олюбви именно в Венеции", – подписала видео знаменитость. При этом она сообщила,что слова и музыку к песне сочинила Елена Лемехова.Эвелина Бледанс отметила,что полностью посмотреть клип можно на Youtube-канале "Меломан" и на ее личномYoutube-канале. Также она добавила, что совсем скоро песня появится на всехцифровых площадках интернета – в видео– и аудио– варианте.Многим поклонникам пришелсяпо вкусу клип актрисы. Они осыпали звезду комплиментами, отметив не толькодостоинства творения, но и внешний вид Эвелины Бледанс. По мнению большинства, всвои 50 лет знаменитость выглядит очень молодо и свежо.Однако некоторым клип телеведущейне понравился. Хейтеры набросились на с критическимизамечаниями. Среди них были те, кто захотел закрыть запевшей звезде рот. "Увидел в сториз (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены –Прим. ред.) у Королевой и решил почитать комментарии. Первый вопрос: зачем Бледансзапела? Второй вопрос: почему песня такая старомодная, а клип словно из 00х,неинтересный, немодный и пахнущий нафталином", "Клип прекрасный, Вы шикарна! Но песня((( сложный мотив незапоминающаяся", "Лучше не пойте", "Скукота... натяжно...", -высказались пользователи соцсети в комментариях к клипу .