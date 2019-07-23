Артистка поделилась с
поклонниками в Instagram своим новым творческим шагом. Эвелина Бледанс представила клип на песню Две
половинки зеленого яблока.
Артистка поделилась с
поклонниками в Instagram своим новым творческим шагом. Эвелина Бледанс представила клип на песню "Две
половинки зеленого яблока".
"Венеция – город любви,
уникальный, загадочный, неповторимый!.. Поэтому я решила снимать свой клип о
любви именно в Венеции", – подписала видео знаменитость. При этом она сообщила,
что слова и музыку к песне сочинила Елена Лемехова.
Эвелина Бледанс отметила,
что полностью посмотреть клип можно на Youtube-канале "Меломан" и на ее личном
Youtube-канале. Также она добавила, что совсем скоро песня появится на всех
цифровых площадках интернета – в видео– и аудио– варианте.
Многим поклонникам пришелся
по вкусу клип актрисы. Они осыпали звезду комплиментами, отметив не только
достоинства творения, но и внешний вид Эвелины Бледанс. По мнению большинства, в
свои 50 лет знаменитость выглядит очень молодо и свежо.
Однако некоторым клип телеведущей
не понравился. Хейтеры набросились на с критическими
замечаниями. Среди них были те, кто захотел закрыть запевшей звезде рот. "Увидел в сториз (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены –
Прим. ред.) у Королевой и решил почитать комментарии. Первый вопрос: зачем Бледанс
запела? Второй вопрос: почему песня такая старомодная, а клип словно из 00х,
неинтересный, немодный и пахнущий нафталином", "Клип прекрасный, Вы шикарна! Но песня((( сложный мотив не
запоминающаяся", "Лучше не пойте", "Скукота... натяжно...", -
высказались пользователи соцсети в комментариях к клипу .