Сергей Лазарев лишил поклонниц сна. Фотография певца с обнаженным торсом вызвала бурную реакцию у подписчиков.

Сергей Лазарев лишил поклонниц сна. Фотография певца собнаженным торсом вызвала бурную реакцию у подписчиков.Сергей Лазарев в расстегнутой рубашке, бабочке на голое телои шапочке Микки-Мауса произвелнеотразимое впечатление на женскую часть аудитории певца в Instagram. Особую пикантность снимкупридает гитара в руках артиста, которую он недвусмысленно придерживает нижепояса.В подписи к снимку Сергей Лазарев пожелал подписчикамхорошего сна. "Микки-Маус уже не тот. Спокойной ночи", – написалпевец. Чем, впрочем, еще больше подзадорил своих фанаток."Какой сладкий мужчина… прощай, сон", "Зачемтакое перед сном, Сергей Вячеславович?!", "Вы издеваетесь? Уснешьтут, пожалуй…", – стенают поклонницы. Они считают, что коварный Лазаревпоступил нечестно, опубликовав такой пост на ночь.Общую восторженную атмосферу слегка подпортили заглянувшиена шум критики. Одни решили, что снимок давний – теперь усовсем другой имидж. Другие и вовсе посчитали, что фотография рассчитана намужскую аудиторию. "Голубятник", – прокомментировал фото один изподписчиков. Сам певец не стал отвечать на критику фолловеров, пишет .Отметим, что нередко балует поклонниц подобными "горячими" сетами. Не так давно артист предстал перед ними с обнаженным торсом и в шляпе. Снимки были черно-белые – и подписчики предположили что они предваряют новый клип певца.