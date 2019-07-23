Сергей Лазарев лишил поклонниц сна. Фотография певца с
обнаженным торсом вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Сергей Лазарев лишил поклонниц сна. Фотография певца с
обнаженным торсом вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Сергей Лазарев в расстегнутой рубашке, бабочке на голое тело
и шапочке Микки-Мауса произвел
неотразимое впечатление на женскую часть аудитории певца в Instagram. Особую пикантность снимку
придает гитара в руках артиста, которую он недвусмысленно придерживает ниже
пояса.
В подписи к снимку Сергей Лазарев пожелал подписчикам
хорошего сна. "Микки-Маус уже не тот. Спокойной ночи", – написал
певец. Чем, впрочем, еще больше подзадорил своих фанаток.
"Какой сладкий мужчина… прощай, сон", "Зачем
такое перед сном, Сергей Вячеславович?!", "Вы издеваетесь? Уснешь
тут, пожалуй…", – стенают поклонницы. Они считают, что коварный Лазарев
поступил нечестно, опубликовав такой пост на ночь.
Общую восторженную атмосферу слегка подпортили заглянувшие
на шум критики. Одни решили, что снимок давний – теперь у
совсем другой имидж. Другие и вовсе посчитали, что фотография рассчитана на
мужскую аудиторию. "Голубятник", – прокомментировал фото один из
подписчиков. Сам певец не стал отвечать на критику фолловеров, пишет .
Отметим, что нередко балует поклонниц подобными "горячими" сетами. Не так давно артист предстал перед ними с обнаженным торсом и в шляпе. Снимки были черно-белые – и подписчики предположили что они предваряют новый клип певца.