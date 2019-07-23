Бомбардировщики ВКС РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. С таким утверждением выступило южнокорейское агентство Рёнхап.

Бомбардировщики ВКС РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. С таким утверждением выступило южнокорейское агентство Рёнхап.Агентство отмечает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.Инцидент произошел в районе небольших островов Токто (японцы называют их Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.Южная Корея периодически проводит на островах военные учения для демонстрации своего присутствия. На островах также расположен небольшой постоянный южнокорейский гарнизон, имеются вертолетная площадка и причал, сообщает ТАСС.По мнению Сеула и Пхеньяна, острова исторически входили в состав Корейского государства, а в 1905 году были включены в состав Японии. После Второй мировой войны, когда Японию — союзницу гитлеровской Германии — разгромили, эти острова стали корейскими. Токио считает это незаконной оккупацией и предлагает вынести вопрос на рассмотрение Международного суда ООН.