Госдумой принят в третьем чтении закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые призваны защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес - от развала в ходе следствия. Поправки вводят важную норму: обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Госдумой принят в третьем чтении закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые призваны защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес — от развала в ходе следствия. Поправки вводят важную норму: обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.Необходимо будет отразить в ходатайстве мотивы продления ареста фигурантов и информацию о процессуальных действиях, которые намерен предпринять по делу следователь. Также следствие должно будет объяснить причины, по которым соответствующие процессуальные действия не были совершены ранее, разъяснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.Важный нюанс: у суда будет право продлить содержание подозреваемого под стражей на срок меньше указанного в постановлении, если суд сочтет, что для выполнения объема следственных и иных процессуальных действий не требуется столько времени, сколько просит на них обвинение.Благодаря данным поправкам, по словам Володина, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям. Решение о продлении срока судья должен будет принять в течение пяти суток после получения ходатайства. Если суд откажет следствию, подозреваемому назначат более мягкую меру пресечения — залог или домашний арест, передает ТАСС.Также по целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в СИЗО директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия, создавая тем самым угрозу бизнесу и риск потери рабочих мест.Таким образом, как пояснял Володин, преступления, связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться так же, как и в настоящее время, но на досудебной стадии подозреваемых и обвиняемых в данных преступлениях предпринимателей не будут содержать в СИЗО.