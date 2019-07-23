Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве провели экскурсию для воспитанницы одного из детских домов Смоленска...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве провели экскурсию для воспитанницы одного из детских домов Смоленска.На связь с Отдельным батальоном ДПС ГИБДД по Северному округу столицы вышел один из благотворительных фондов. Сотрудники дорожно-патрульной службы охотно отозвались на предложение организовать экскурсию по батальону для воспитанницы детского дома.Кристина с раннего детства мечтает стать полицейским. 16-летняя девушка не сидит на месте, она активно занимается спортом, поддерживая хорошую физическую форму, успешно сдает нормы ГТО и с каждым годом шаг за шагом стремительно приближается к осуществлению заветного желания.Лучшим подарком для будущего стража правопорядка стало знакомство с одним из подразделений Госавтоинспекции города Москвы. Дорожные полицейские рассказали об истории становления и развития службы, продемонстрировали технику, состоящую на вооружении ГИБДД столицы, а также ее оснащение. Кристина с радостью примерила бронежилет и другую экипировку сотрудника ДПС, а также сделала фото на память.«Всего за несколько часов я узнала массу интересных фактов о службе ГИБДД и успела почувствовать себя в роли автоинспектора. Теперь я на все 100 уверена, что следую верным курсом в направлении поставленной цели»,- поделилась впечатлениями юная спортсменка.В завершение дружеской встречи автоинспекторы вручили гостье тематические подарки и пожелали успеха на пути к мечте.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81