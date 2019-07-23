Вечером 13 июля в полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину на ул. Богданова.

Прибывшими на место сотрудниками полиции были опрошены свидетели и очевидцы происшествия, а также осмотрено место происшествия.Пострадавший нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.Полицейскими организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Раскрытие преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД России по г. Москве.