В ходе рейда в отношения 51 иностранного гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях...

В рамках проведенных оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявили более 50 нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации.Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков и центра по противодействию экстремизму, а также при участии специалистов подразделения по вопросам миграции Управления внутренних дел проведена серия профилактических рейдов, направленных на соблюдение требований миграционного законодательства Российской Федерации, обеспечения миграционной стабильности, а также выявления и пресечения каналов незаконной миграции.С целью установления мест концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства, их проживания и трудовой деятельности стражами порядка были проверены строительные и производственные объекты, расположенные на территории оперативного обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы.В ходе рейда за нарушение правил въезда и режима пребывания (проживания) на территорию города Москвы, являющегося городом федерального значения Российской Федерации, в отношения 51 иностранного гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79