В настоящее время устанавливается местонахождение пропавшей без вести Шавиковой Кристины Юрьевны, 2008 года рождения...

В настоящее время устанавливается местонахождение пропавшей без вести Шавиковой Кристины Юрьевны, 2008 года рождения, проживающей на Центральной улице в городе Троицке, которая 23 июля 2019 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост 165 см, каштановые волосы до плеч.Была одета: светлая кофта, синие джинсы, кроссовки бело-желтого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79