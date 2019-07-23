В ближайшее время московский Спартак может усилиться полузащитником сборной Уругвая и нидерландского ПСВ Гастоном Перейро. Руководство столичного клуба договорилось с голландцами о покупке 24-летнего футболиста.

В ближайшее время московский "Спартак" может усилиться полузащитником сборной Уругвая и нидерландского ПСВ Гастоном Перейро. Руководство столичного клуба договорилось с голландцами о покупке 24-летнего футболиста.Как сообщает De Telegraaf, сумма трансфера составит около 15 миллионов евро. Спартаковцам осталось договориться об условиях личного соглашение с уругвайцем.Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 36 игр на клубном уровне, забив 11 голов и сделав восемь результативных передач. За сборную Уругвая футболист сыграл девять матчей, отличившись в них четыре раза.