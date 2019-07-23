Атакующий полузащитник московского Спартака Софьян Ханни продолжит карьеру в чемпионате Катара, 28-летний алжирец подписал соглашение с командой Аль-Гарафа из города Эр-Райян.

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в чемпионате Катара, 28-летний алжирец подписал соглашение с командой "Аль-Гарафа" из города Эр-Райян.Подробности личного контракт футболиста не разглашаются, также, как и подробности перехода. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в шесть миллионов евро.