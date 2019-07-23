Уильям – старший сын принцессы Дианы. Оказалось, пока его мать была жива, он вел себя крайне эгоистично и пытался помешать ее счастью.

Уильям – старший сын принцессы Дианы. Оказалось, пока его мать была жива, он вел себя крайне эгоистично и пытался помешать ее счастью.Королевский эксперт Ингрид Стюарт рассказала, что в детстве герцог Кембриджский заявил родительнице, что не позволит ей повторно выйти замуж. Он считал, что она должна посвятить жизнь исключительно ему и его младшему брату Гарри.По словам инсайдера, принцесса Диана была шокирована поведением сына и его решительным настроем. Тем не менее, она пошла у него на поводу и пообещала, что выполнит его волю.А вот герцог Сассекский был лояльнее в этом отношении. Он мечтал о еще одном брате или сестре."Она сказала, что Гарри всегда просил ее родить еще одного ребенка, потому что ему надоело быть младшим", – поведала Стюарт.Мать слепо любила своих детей и была готова ради них на все. В отличие от других королевских семей она уделяла мальчикам все свое время и внимание. Она даже отказалась от услуг няни, чтобы самостоятельно заниматься их воспитанием.Отметим, что несмотря на обед, данный принцу Уильяму, она не смогла совладать со своими чувствами и закрутила роман сДоди аль-Файедом – сыном египетского миллиардера. Так, они вместе погибли в автомобильной катастрофе 31 августа 1997 года.