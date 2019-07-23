Студенты старших курсов смогут преподавать в школах еще до того, как получат диплом. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла на заседании во вторник, 23 июля. Четкий регламент допуска студентов к преподаванию пропишут в приказе, который уже в ближайшее время подготовят Минпросвещения РФ совместно с Минобрнауки РФ.

Студенты старших курсов смогут преподавать в школах еще до того, как получат диплом. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла на заседании во вторник, 23 июля.Предлагается дополнить закон "Об образовании" положением, которое дает возможность допускать к занятию педагогической деятельностью лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования еще во время их обучения.Четкий регламент допуска студентов к преподаванию пропишут в приказе, который уже в ближайшее время подготовят Минпросвещения РФ совместно с Минобрнауки РФ. Поясняется, что это, предположительно, будут студенты вузов, начиная с третьего курса, а также студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса, сообщает ТАСС.Замминистра просвещения Татьяна Синюгина ранее говорила, что очень важным является то, чтобы студенты старших курсов не только могли приходить в учреждения образования на практику, но и начинали работать учителями. "Не формально, не по принуждению", — отметила она.Законопроект также устанавливает, что на воспитателей детских садов, которые были приняты на работу еще до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании", а также признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, требование о наличии среднего профессионального или высшего образования не распространяется.