Полицейскими обнаружены помещения, предназначенные и обустроенные для проживания, в которых находилось более 80 приезжих из ближнего зарубежья...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявлены факты нарушения миграционного законодательства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции была осуществлена проверка территории строительной площадки на Рублевском шоссе.Полицейскими обнаружены помещения, предназначенные и обустроенные для проживания, в которых находилось более 80 приезжих из ближнего зарубежья. За время пребывания в столице приезжие успели полностью обустроить быт, вплоть до занятий овощеводством и разведения домашних птиц.В результате проверки законности нахождения на территории России в отношении 7 приезжих составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73