В соревнованиях приняли участие 69 сотрудников из 7 местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

В учебном центре Балашихинского района состоялись комплексные городские соревнования МГО ВФСО «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.В соревнованиях приняли участие 69 сотрудников (из них 17 женщин) из 7 местных организаций МГО ВФСО «Динамо».Победителями и призерами соревнований стали:В упражнении ПБ-2 (среди женщин):1-е место – Романова Елизавета (МО №1 УВД по ЮАО);2-е место – Нестерова Юлия (МО №1 2-й ОПП);3-е место – Мусаева Ольга (МО №4).В упражнении ПБ-3 (среди мужчин):1-е место – Степанченко Евгений (МО №1 УПП УРЛС);2-е место – Родионов Илья (МО №1 ОСН «Гром»);3-е место – Кузнецов Игорь (МО №3).В упражнении ПБ-8 (среди женщин):1-е место – Нестерова Юлия (МО №1 2-й ОПП);2-е место – Николаева Татьяна (МО №4);3-е место – Ткачева Наталья (МО №1 УНК).В упражнении ПБ-8 (среди мужчин):1-е место – Громов Матвей (МО №1 УВД по ЦАО);2-е место – Колосков Андрей (МО №1 УГИБДД);3-е место – Ручкин Сергей (МО №4).В упражнении А-3 (среди мужчин):1-е место – Косицын Александр (МО №1 2-й ОПП);2-е место – Деветьяров Евгений (МО №1 УВД по ЗАО);3-е место – Чепель Павел (МО №3).В упражнении А-4 (среди мужчин):1-е место – Ручкин Сергей (МО №4);2-е место – Кокорев Дмитрий (МО №1 2-й ОПП);3-е место – Косицын Александр (МО №1 2-й ОПП).В командном первенстве:1-е место – местная организация № 1 МГО ВФСО «Динамо» (ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – местная организация № 4 МГО ВФСО «Динамо» (Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации);3-е место – местная организация № 3 МГО ВФСО «Динамо» (Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области).3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве