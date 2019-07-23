Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки в
спортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.
Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки в
спортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.
Певица опубликовала несколько снимков с
отдыха во Франции, где позирует без косметики. Подписчики очень этому обрадовались,
потому что несколько дней не получали вестей от своей любимицы.
"Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь,
нашлась!!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то все
просто с этим отдыхом", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Фолловеры обрадовались, что не
смогли удержаться от комплиментов. Они отметили, что исполнительница без
косметики выглядит просто потрясающе.
"Какая
красотка! Такая свежая, естественная, сияющая. Вам очень хорошо
без мейкапа!", "Альбина, свежак и бодряк. И это еще после
тренировки", "Выглядите шикарно! Отдых пошел на пользу! Так держать!", "Какая
хорошенькая!!!", – высказались поклонники Альбины Джанабаевой.
Отметим,
певица на отдыхе успевает все: и понежиться на пляже, и погулять по парижским
улочкам, и посвятить время семье. На днях, например,
посетила канатный парк в местечке Вьей-Гэр.
"Ох, скажу я вам, дорогие мои... Если вы бывали в
таких парках, и ни разу этого не сделали, как я, до сегодняшнего момента – вы
многое потеряли... Это, конечно, восторг! Самое сложное было спрыгнуть с высоты
+– 10 метров, и собиралась я минут 20", – подписала видео в своем микроблоге