Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки в спортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.

Артистка поделилась с поклонниками в соцсети фотографиями с тренировки вспортзале. Альбина Джанабаева поразила поклонников естественностью.Певица опубликовала несколько снимков сотдыха во Франции, где позирует без косметики. Подписчики очень этому обрадовались,потому что несколько дней не получали вестей от своей любимицы."Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь,нашлась!!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то всепросто с этим отдыхом", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Фолловеры обрадовались, что несмогли удержаться от комплиментов. Они отметили, что исполнительница безкосметики выглядит просто потрясающе."Какаякрасотка! Такая свежая, естественная, сияющая. Вам очень хорошобез мейкапа!", "Альбина, свежак и бодряк. И это еще послетренировки", "Выглядите шикарно! Отдых пошел на пользу! Так держать!", "Какаяхорошенькая!!!", – высказались поклонники Альбины Джанабаевой.Отметим,певица на отдыхе успевает все: и понежиться на пляже, и погулять по парижскимулочкам, и посвятить время семье. На днях, например,посетила канатный парк в местечке Вьей-Гэр."Ох, скажу я вам, дорогие мои... Если вы бывали втаких парках, и ни разу этого не сделали, как я, до сегодняшнего момента – вымногое потеряли... Это, конечно, восторг! Самое сложное было спрыгнуть с высоты+– 10 метров, и собиралась я минут 20", – подписала видео в своем микроблоге