Ольга Орлова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На фото ведущая красуется не одна, а в компании юного молодого человека.

Ольга Орлова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На фото ведущая красуется не одна, а в компании юного молодого человека.На снимке ведущая запечатлена со своим сыном, только вот парень отвернул лицо и спрятался за плечо мамы. "Время, проведенное с детьми, бесценно. Вы часто спрашиваете меня, почему я фотографируюсь только с собаками. Ответ очевиден! Мой сын обожает фотографироваться, заметили?", – посмеялась звезда.Подписчиков этот пост развеселил. Они тоже начали делится забавными историями про своих детей и отметили, что очень хорошо понимают Ольгу. "Мой сын тоже не любит фотографироваться, а я обожаю!", "Моей племяннице 14 лет, она такая же любительница фотографироваться, хотя очень красивая! Все время лицо рукой прикрывает", "Мальчики они такие. Мой тоже не любит", – делились фанатки."Ох, эти мужчины!", – иронично отметил пользователь Сети.Большинство фолловеров поддержали поступок Артема. "Радуйтесь, что он не нарцисс инстаграммный, а нормальный парень!", "Скромный мальчик, чистая душа!","Правильно, настоящему мужчине не до Instagram","Правильно делает! Нормальный мужчина!", – хвалили парня поклонники его матери.