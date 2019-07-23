Как сообщают правоохранительные органы, в результате аварии в Санкт-Петербурге погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Момент фатального ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Ранним утром во вторник, 23 июля, на пересечении набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что автомобиль Skoda столкнулся с фурой, ехавшей в попутной направлении. Удар пришелся по касательной, однако его хватило для того, чтобы нанести серьезные травмы людям, находившимся в салоне легковушки — металлическая часть прицепа большегруза "вскрыла" такси.По данным полиции, на месте ДТП скончался 42-летний пассажир такси. Его спутники — 19-летняя девушка и 35-летний мужчина были госпитализированы в тяжелом состоянии.Как стало известно, впоследствии 35-летний пострадавший скончался в больнице. Некоторые СМИ опровергают эти сведения, утверждая, что мужчина пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. При этом, официальные данные указывают на то, что второй пассажир все же умер.В правоохранительных органах отмечают, что за рулем такси находился 23-летний приезжий из ближнего зарубежья (предположительно – Узбекистана), у которого не было водительских прав.Мужчина, управлявший фурой, уехал с места аварии, однако вскоре был задержан стражами порядка. Сообщается, что 54-летний водитель грузовика находился в состоянии опьянения.