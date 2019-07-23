Полицейские из Айовы раскрыли таинственное исчезновение 25-летнего Ларри Эли Мурильо-Монкады, который 28 ноября 2009 года появился на работе и бесследно исчез. Его тело обнаружили фактически на рабочем месте - между холодильниками на складе.

Полицейские из Айовы раскрыли таинственное исчезновение 25-летнего Ларри Эли Мурильо-Монкады, который 28 ноября 2009 года появился на работе и бесследно исчез, сообщает Omaha World Herald. Его тело обнаружили фактически на рабочем месте — между холодильниками на складе.Уроженец Гондураса, перебравшийся вместе с родителями в американский город Каунсил-Блафс, работал в супермаркете No Frills. Со слов его матери, утром 27 ноября он вернулся со смены дезориентированным, так что она даже отвела его к врачу, но прописанные антидепрессанты не помогли."Он слышал голоса, которые призывали его есть сахар. Ларри чувствовал, что его сердце бьется слишком сильно", — рассказала близкая знакомая погибшего.Утром 28 ноября молодой человек в расстроенных чувствах выбежал из дома и больше его порог не переступал. В ходе расследования выяснилось, что он заглянул к коллегам в магазин, но дальше его следы терялись. Стражи порядка обыскали едва ли не все здания в округе, но их усилия оказались тщетны.Супермаркет на Западном Бродвее закрыли в 2016 году, более двух с половиной лет здание было заперто, пока в январе 2019-го не появились новые владельцы, принявшиеся освобождать помещение. Сдвинув холодильники, они обнаружили мумифицированное тело в истлевшей одежде.Родственники практически сразу опознали пропавшего Ларри, но заключение экспертов появилось только на этой неделе. По версии следователей, 28 ноября Ларри забрался на холодильник, чтобы покурить и побыть в одиночестве, но не удержался и свалился в узкий проем между оборудованием, откуда выбраться самостоятельно не смог. Не получилось у него докричаться и до коллег, которые попросту не услышали его из-за шума.Смерть Ларри признали несчастным случаем, хотя его родители продолжают настаивать на том, что он действовал нерационально вследствие приема прописанных ему лекарств.