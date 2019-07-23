Один ребенок погиб, ещё четверо пострадали во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе МЧС. Трое из пострадавших в реанимации. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание. Работники турбазы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных поздно.

Один ребенок погиб, ещё четверо пострадали во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе МЧС. Трое из пострадавших в реанимации. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание. Работники турбазы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных поздно.По данным правоохранительных органов, пожар начался ночью. Следователи возбудили уголовное дело, также проверяется информация о том, что администрация лагеря поздно вызвала пожарных, пытаясь потушить огонь своими силами.Сгорели 20 из 26 палаток. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы. Местные врачи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Туда направлена бригада ведущих детских реаниматологов и специалистов по ожогам.Многих детей уже забрали родители, остальные остаются в домиках базы отдыха.