Дональд Трамп объявил, что договорился с Конгрессом приостановить лимит займов правительства США и повысить уровень государственных расходов на ближайшие два года.

Дональд Трамп объявил, что договорился с Конгрессом приостановить лимит займов правительства США и повысить уровень государственных расходов на ближайшие два года.На этой неделе это соглашение должна одобрить Палата представителей, а затем Сенат.Сейчас размер госдолга США приближается к критическому и превышает 22 триллиона долларов. В 2018 году госдолг США составил 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года.Американские аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.