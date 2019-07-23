Загородная поездка на внедорожнике в окрестностях Сочи вполне могла закончиться печально – водитель УАЗа переоценил возможности своего автомобиля, и джип с туристами застрял посреди реки. К счастью для отдыхающих, один из которых снял происходящее на видео, машина не опрокинулась.

Загородная поездка на внедорожниках едва не закончилась печально – в Сети опубликованы кадры экстремального отдыха, сценарий которого явно отклонился от запланированного.По предварительной информации, группа туристов отправилась в тур на джипах в окрестностях микрорайона Головинка города Сочи в Краснодарском крае.При форсировании реки Шахе один из УАЗов застрял – машину с людьми начало заливать водой.К счастью для туристов, джип не перевернулся. Через некоторое время люди сумели благополучно эвакуироваться на берег.Отметим, что сравнительно недавно в Тыве при опрокидывании автомобиля УАЗ, пересекавшего водную преграду, погибли трое взрослых и семеро детей.