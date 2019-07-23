Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки более 90% протоколов набирает 43,10% голосов.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки более 90% протоколов набирает 43,10% голосов.По данным ЦИК Украины, в парламент проходят еще четыре партии, помимо партии Зеленского. Это "Оппозиционная платформа — За жизнь" (12,94%), "Европейская солидарность" Порошенко (8,18%), "Батькивщина" Тимошенко (8,18%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (5,92%), сообщает ТАСС.Явка была минимальная за всю историю Украины (49,84%), но зато у пропрезидентской партии еще никогда не было такого преимущества. Формального лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова пресса уже усадила в кресло спикера Верховной рады."Таких результатов не получала ни одна политическая сила за всю историю Украины, и, естественно, мы горды. Но сейчас идет борьба на округах, мы боремся за каждый голос", – говорит Разумков.Еще один важный результат: одиозные антироссийские депутаты Гончаренко, Береза, Пашинский, Лещенко в Раду не прошли. Ни радикалы Ляшко, ни националисты из "Свободы" Тягнибока в новый состав парламента не попали."Я в первую очередь доволен тем, что выборы вообще состоялись. Потому каждый день нахождения того парламента у власти приносил трагедию стране. И то, что вся власть будет сменена, — это благо для нашей страны и ее граждан", — говорит сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.