Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поделился своим возмущением по поводу жуткого унижения, которое произошло со страной в Совете Европы. Оскорбление дипломат усмотрел в словах генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поделился своим возмущением по поводу жуткого унижения, которое произошло со страной в Совете Европы. Оскорбление дипломат усмотрел в словах генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда.Если бы в мире проходил конкурс "Как из-за постоянных придирок и агрессивных заявлений отвернуть от себя даже самых расположенных союзников", то украинские политики имели бы все шансы занять в нем первое место, неоднократно отмечали эксперты. Очередным доказательством этого тезиса может служить конфликт заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.Поводом для произошедшего стало поздравление, которое в адрес президента Украины Владимира Зеленского направил глава европейской структуры по поводу победы его партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду. "Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять. Это путь к суверенному украинскому государству", – написал Ягланд на своей странице в Twitter.Сергей Кислица, разумеется, нашел в словах европейского чиновника многозначительные намеки, на которые тут же прилюдно оскорбился. Он придрался к формулировке, которой воспользовался генсек Совета Европы. "Путь к суверенному украинскому государству?", – цитирует издание "Обозреватель" дипломата."Некоторые ученики России в кабинете Генерального секретаря просто высмеяли его собственную тенденцию неудачно высказываться, потому что в СЕ они, безусловно, знают, что Украина является суверенным государством. Надеюсь, что это оговорка, а не намеренное оскорбление", – добавил замглавы МИД Украины.