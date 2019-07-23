Известный блогер Лена Миро отреагировала на очередное творение поющей телеведущей. Ольга Бузова уже во всю выплясывает под новую песню.

Известный блогер Лена Миро отреагировала на очередное творение поющей телеведущей. Ольга Бузова уже во всю выплясывает под новую песню.Миро ознакомилась со свежей публикацией Бузовой в Instagram.Артистка выложила видео из студии звукозаписи. Ольга танцует и негромконапевает под музыку."А ты испугался, от меня отписался. / Из друзейудалился – даже не извинился./ Ты отлайкал все фотки даже без обработки,/ Дажебез фотошопа. Вот такая вот ..." – так звучит новая песня знаменитости.По мнению блогера, поющая телеведущая нуждается в помощипрофессионалов. Лена посоветовала родственникам показать врачу."Вы знаете, вот сейчас серьезно. Когда смотрю на Бузову, ядавно не смеюсь. Нифига не смешно. У меня вот один вопрос: почему друзья,родные, близкие не госпитализируют ее к хорошему психиатру? Неужели всем сратьна человека? Ольга ведь реально не в себе", – отреагировала на пост знаменитостиМиро в своем Telegram-канале.Примечательно, но пока получает очереднуюпорцию критики, ее с младшая сестра Анна пробует себя в качестве певицы. Ходятслухи, что девушка уже записала в студии свою первую песню. Вероятно, родственницыеще посоперничают друг с другом за любовь слушателей.