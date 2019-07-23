Известный блогер Лена Миро отреагировала на очередное творение поющей телеведущей. Ольга Бузова уже во всю выплясывает под новую песню.
Известный блогер Лена Миро отреагировала на очередное творение поющей телеведущей. Ольга Бузова уже во всю выплясывает под новую песню.
Миро ознакомилась со свежей публикацией Бузовой в Instagram.
Артистка выложила видео из студии звукозаписи. Ольга танцует и негромко
напевает под музыку.
"А ты испугался, от меня отписался. / Из друзей
удалился – даже не извинился./ Ты отлайкал все фотки даже без обработки,/ Даже
без фотошопа. Вот такая вот ..." – так звучит новая песня знаменитости.
По мнению блогера, поющая телеведущая нуждается в помощи
профессионалов. Лена посоветовала родственникам показать врачу.
"Вы знаете, вот сейчас серьезно. Когда смотрю на Бузову, я
давно не смеюсь. Нифига не смешно. У меня вот один вопрос: почему друзья,
родные, близкие не госпитализируют ее к хорошему психиатру? Неужели всем срать
на человека? Ольга ведь реально не в себе", – отреагировала на пост знаменитости
Миро в своем Telegram-канале.
Примечательно, но пока получает очередную
порцию критики, ее с младшая сестра Анна пробует себя в качестве певицы. Ходят
слухи, что девушка уже записала в студии свою первую песню. Вероятно, родственницы
еще посоперничают друг с другом за любовь слушателей.