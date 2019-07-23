Еще троих участников аварии доставили в больницу

Еще троих участников аварии доставили в больницуНа 11 километре автодороги «Собинка - Лакинск - Ставрово» произошло смертельное ДТП.По предварительной информации УМВД, 24-летний водитель автомобиля «Ваз-21102» превысил скорость, не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части, из-за чего машина опрокинулась в кювет.В результате аварии пострадал водитель, а также двое его пассажиров - 2003 и 1998 годов рождения. Всех пострадавших доставили в Больницу скорой помощи Владимира.Кроме того, травмы, несовместимые с жизнью, получил третий пассажир автомобиля, его данные устанавливаются.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.