Более двухсот тысяч украинцев отдохнули в этом году в Крыму. Это каждый 13-й турист, приехавший на полуостров.

Более двухсот тысяч украинцев отдохнули в этом году в Крыму. Это каждый 13-й турист, приехавший на полуостров.Граждане Украины обычно предпочитают относительно бюджетные курорты. Это регионы восточного и западного Крыма, а также Алушта, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось, что поток украинских туристов в Крым этим летом увеличился вдвое. Сейчас в сутки через границу проходит 11 тысяч человек и около полутора тысяч автомобилей. По прогнозам, в ближайшее время тенденция к росту сохранится.