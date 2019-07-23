В одну из больниц Ленинградской области в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. В региональном управлении МВД рассказали, что по подозрению в нанесении травм ребенку в полицию доставлена 58-летняя женщина.

В одну из больниц Ленинградской области в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.В региональном управлении МВД рассказали, что по подозрению в нанесении травм ребенку в полицию доставлена 58-летняя женщина, сообщает ТАСС.Накануне вечером сотрудникам полиции Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя одного из домов в поселге Мга. Он рассказал, что в подъезде увидел девочку с разбитой головой.В отношении матери ребенка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что в Дагестане от побоев мачехи скончалась четырехлетняя девочка. Ей были нанесены многочисленные травмы.Также ужасающий инцидент произошел в Ингушетии. Там в больницу с множественными увечьями была доставлена семилетняя девочка. Установлено, что ее регулярно избивала родная тетя.