В Московском метро во вторник, 23 июля, рассказали о нарушении движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в сторону центра.

В Московском метро во вторник, 23 июля, рассказали о нарушении движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в сторону центра.В Twitter Московского метро написали, что увеличены интервалы между поездами. Спустя 8 минут уже сообщили о том, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график. Менее чем через 20 минут, как написали в аккаунте Московского метро, работа поездов нормализовалась.Через некоторое время стала известна причина нарушения движения вагонов метро — один из составов убрали для проверки. Из-за этого во время высадки следующие за ним поезда снизили скорость.