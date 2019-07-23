Санкцией статьи 159.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В начале июля текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратился 62-летний местный житель, сообщивший, что у него была похищена банковская карта, со счета которой впоследствии были списаны деньги в сумме более 32 000 рублей.Потерпевший пояснил полицейским, что пропажу пластиковой карты обнаружил после посещения одного из кафе районного центра, где познакомился с молодым человеком. Мужчина смог описать приметы знакомого.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучения записей с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность и задержали подозреваемого, 24-летнего местного жителя.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что карту похитил из кармана куртки потерпевшего и впоследствии несколько раз воспользовался для оплаты покупок в разных торговых точках города.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.