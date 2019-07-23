Сотрудниками московского уголовного розыска задержаны четверо граждан по подозрению в похищении человека и вымогательстве...

«Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа столицы при участии Росгвардии задержаны четверо граждан по подозрению в похищении человека и вымогательстве.Установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили мужчину в автомобиль, надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении. Угрожая пистолетом, они потребовали два миллиона рублей за освобождение, в противном случае угрожали привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Потерпевший передал им 750 тысяч рублей, а оставшуюся сумму обещал отдать в ближайшее время. Он договорился с подозреваемыми о встрече, после чего обратился в полицию.По данном факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 и частью 3 статьи 163 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 33 лет. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк