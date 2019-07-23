В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.

В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.По версии следствия, они представились сотрудниками полиции, затем угрожали жертве расправой, если их условия не выполнят.Заведено уголовное дело. Суд отправил задержанных (а это мужчины в возрасте от 29 до 33 лет) под стражу."Угрожая пистолетом, они потребовали два миллиона рублей за освобождение, в противном случае угрожали привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Потерпевший передал им 750 тысяч рублей, а потом обратился в полицию", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.