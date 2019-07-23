Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. При этом из классификации информационной продукции должна быть исключена категория информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. При этом из классификации информационной продукции должна быть исключена категория "информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет".Поручение дано по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", проведенного 16 мая общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". Текст поручения размещен на сайте Кремля, срок его исполнения — до 1 сентября 2019 года. Ответственный за исполнение данного поручения президента — премьер-министр Дмитрий Медведев.